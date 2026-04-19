Massacro di bambini a Shreveport in Louisiana | otto piccoli tra 18 mesi e 14 anni uccisi in una lite domestica

A Shreveport, in Louisiana, otto bambini di età compresa tra 18 mesi e 14 anni sono stati uccisi in seguito a una lite domestica. I dettagli sulle circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma si sa che la tragedia è avvenuta all’interno di un’abitazione. La polizia sta indagando sulle cause e sui motivi che hanno portato a questa terribile strage.

Una lite domestica, i cui contorni sono ancora da chiarire, si è trasformata in un massacro di bambini a Shreveport, in Louisiana. Hanno perso la vita 8 persone, tutte di età compresa tra 18 mesi e 14 anni, e almeno due donne sono rimaste ferite dopo essere state colpite alla testa e un ragazzino è rimasto ferito saltando da un tetto. Alcune delle vittime sono parenti dell’aggressore. Secondo quanto riportano i siti di news locali, la sparatoria è avvenuta in due diversi luoghi nel quartiere di Cedar Grove: lungo la West 79th Street, vicino a Linwood Avenue, e a circa 400 metri di distanza, in Harrison Street. La persona sospettata, fuggita dopo aver rubato un’automobile, è stata rintracciata vicino a una parrocchia nei dintorni e – sempre secondo quanto riportano KSLA12 News e KTBS+ – è stata uccisa dagli agenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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