Una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana, ha provocato la morte di otto bambini tra 1 e 14 anni. Secondo le fonti, l’episodio è scaturito da un conflitto domestico che si è concluso con una serie di colpi d’arma da fuoco. Le autorità stanno investigando sull’accaduto e non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali arresti o motivazioni precise.

Una lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria. Le vittime, di età compresa tra un anno e mezzo e 14 anni, sono state raggiunte dai colpi d'arma da fuoco intorno alle 6:00 del mattino. Il capo della polizia locale, Wayne Smith, ha confermato che il bilancio totale è di dieci persone colpite: oltre ai minori deceduti, due donne sono state ferite ma sono sopravvissute. «Siamo di fronte a una scena del crimine vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto», ha dichiarato Smith visibilmente scosso. La strage La violenza si è consumata in tre diverse aree della città, partendo dal quartiere di Cedar Grove.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media: «Strage dopo una lite domestica»

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