Spara con il fucile dalla sua abitazione a Vigevano e si barrica dentro | ferite due persone

A Vigevano, un uomo ha sparato con un fucile dalla sua abitazione e si è poi barricato all’interno. Due persone sono rimaste ferite a seguito degli spari. Le forze dell’ordine sono sul posto e cercano di convincere l’uomo a uscire dall’appartamento, mentre le operazioni di sicurezza sono in corso nella zona. La situazione è sotto controllo, ma la strada rimane chiusa al traffico.

Carabinieri e polizia stanno cercando di far uscire di casa un uomo a Vigevano (Pavia) che si è barricato nell'appartamento dopo aver esploso alcuni colpi di fucile. Un 75enne e una 63enne sono stati feriti di striscio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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