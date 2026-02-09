Spara al dipendente e si barrica col fucile in casa a Cerignola zona circondata dai carabinieri

I carabinieri hanno circondato una zona periferica di Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato al dipendente e si è barricato con un fucile in casa. La zona è stata bloccata e isolata, e i residenti sono stati invitati a non uscire di casa. La situazione rimane tesa mentre le forze dell’ordine cercano di gestire il confronto.

I carabinieri hanno circondato la zona alla periferia della città in provincia di Foggia, bloccandola e isolandola, e a tutti i residenti del posto sono stati invitati a non uscire di casa.

