Spara al dipendente e si barrica col fucile in casa a Cerignola zona circondata dai carabinieri

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno circondato una zona periferica di Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato al dipendente e si è barricato con un fucile in casa. La zona è stata bloccata e isolata, e i residenti sono stati invitati a non uscire di casa. La situazione rimane tesa mentre le forze dell’ordine cercano di gestire il confronto.

I carabinieri hanno circondato la zona alla periferia della città in provincia di Foggia, bloccandola e isolandola, e a tutti i residenti del posto sono stati invitati a non uscire di casa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cerignola Zona

Umbria, spara col fucile dalla finestra di casa per uccidere gli uccelli

Lo scorso lunedì a Lugnano in Teverina, un uomo di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Spara col fucile dalla finestra di casa per uccidere gli uccelli che gli passano davanti

Lunedì scorso, i carabinieri di Lugnano in Teverina hanno denunciato un uomo di 63 anni per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cerignola Zona

Argomenti discussi: Carabiniere suicida in auto a Sambiase, nuovi particolari.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.