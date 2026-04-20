Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile contro due vicini in via Gravellona a Vigevano, ferendo due anziani. Dopo l’incidente, si è barricato all’interno della propria abitazione, urlando che “non è giusto”. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno bloccato la zona e avviato le operazioni di negoziazione. La scena si è sviluppata nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sul momento o sulle motivazioni.

Spara con il fucile contro i vicini a Vigevano: l'uomo si è barricato in casa dopo aver ferito i due anziani. Intervento della polizia e il precedente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spara col fucile a Vigevano e si barrica in casa in via Gravellona, urla dall'abitazione: "Non è giusto"

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