Adani, durante un'intervista a La Domenica Sportiva, ha commentato la partita della Juventus, sottolineando che Spalletti ha schierato gli attaccanti ma alla fine a segnare è stato Gatti. Ha anche parlato delle sfide della squadra per qualificarsi in Champions, evidenziando le difficoltà legate a questa prospettiva. La discussione si è concentrata sugli aspetti più recenti della squadra e sulle dinamiche in corso.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Arrivederci al prossimo trofeo» Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani sulla Juve: «Spalletti ha messo gli attaccanti, ma alla fine ha segnato Gatti. Champions? E’ dura. Vi spiego perché»

Chivu non ha dubbi sulla lotta allo scudetto: «Favorita? Vi spiego». Presa in considerazione anche la Juventus di Spalletti!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Laziodi Redazione JuventusNews24Rigore Cabal, Marelli spiega l’episodio chiave: l’offside di Thuram è attivo, ma l’entrata di Gila andava sanzionata dal...

Tutto quello che riguarda Adani.

Temi più discussi: Juventus, Adani demolisce giocatori e dirigenti: Spalletti come Motta e Tudor. Poi l’attacco a Chiffi per il caso Hojlund; Lele Adani: Fabregas e il suo Como sono risultato e bellezza!; Ma questi giocatori sono da Juventus?: l'analisi di Adani sugli errori dei bianconeri; Questo Como è uno spettacolo! Juve fischiata e abbattuta con due reti anche allo Stadium.

Juventus, Adani demolisce giocatori e dirigenti: Spalletti come Motta e Tudor. Poi l’attacco a Chiffi per il caso HojlundPer Adani i problemi della Juventus derivano dai calciatori e dalle scelte dei dirigenti: Spalletti come Motta e Tudor. Poi l'attacco all'arbitro Chiffi per l'errore su Hojlund in Atalanta-Napoli ... sport.virgilio.it

Adani: La Juventus commette errori clamorosi in ogni partita, ma questi giocatori sono da Juve? Spalletti ha bisogno di continuitàNel corso de La Nuova DS, Lele Adani ha parlato dei numerosi errori commessi dalla Juventus contro il Como: Questi errori qua li fa veramente ogni partita, ne fa 4-5 clamorosi che poi ... tuttojuve.com

Adani: "Mercato #Inter Toccherei due reparti. Va inserito un nuovo piano perché..." x.com

Adani è sicuro: “L’Inter deve cambiare e sul mercato deve prendere…” - facebook.com facebook