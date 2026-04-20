L'allenatore ha commentato con sorpresa le discussioni dopo la vittoria, esprimendo il suo disappunto per il modo in cui vengono trattate le partite vinte. Durante un intervento in diretta, ha detto: «Ma che roba è ragazzi!? Vinciamo una partita e si parla di…» senza completare la frase. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione e ha generato reazioni tra gli addetti ai lavori.

Spalletti alla Rai: «Ma che roba è ragazzi!? Vinciamo una partita e si parla di.». Le parole del tecnico della Juventus. Al termine del successo casalingo contro il Bologna, Luciano Spalletti ha analizzato ai microfoni di Rai Sport la metamorfosi della sua Juventus. Da una posizione precaria a febbraio fino all’attuale consolidamento nelle zone nobili della classifica, il tecnico ha voluto sottolineare il valore del percorso umano e professionale dei suoi ragazzi: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Vuol dire che questi calciatori hanno lavorato nella maniera corretta, anche quando poi non si riusciva a portare a...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Spalletti: C'è troppa pressione sui ragazzi ! Conferenza stampa post partita Juventus-Como 0-2

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