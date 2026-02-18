Ho una malattia roba brutta che non guarisce ma non posso fermarmi | Fabrizio Corona parla dopo il ricovero in ospedale

Fabrizio Corona ha annunciato di essere in ospedale a causa di una grave malattia che non si cura facilmente. Dopo aver trascorso settimane sotto osservazione, l’ex paparazzo ha spiegato di aver bisogno di cure continue, anche se i medici non sono ancora riusciti a trovare una soluzione definitiva. Corona ha riferito di aver affrontato più ricoveri recenti, senza riuscire a migliorare la sua condizione.

“Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”. Fabrizio Corona torna a parlare delle proprie condizioni di salute, dopo che nei giorni scorsi le foto che lo ritraevano su un letto d’ospedale hanno allarmato i fan. Questa volta affida ai microfoni di Radio Marte le proprie parole. Ospite di Fabio Brescia il 17 febbraio, l’ex re dei paparazzi fa sapere, come riporta Fanpage: “Per me è uno sforzo. I medici dicono ‘ti devi fermare 10 giorni’, un amico con cui lavoro mi dice ‘i grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

