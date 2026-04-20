L'allenatore ha espresso fiducia nelle capacità di un giovane calciatore, affermando che ha il potenziale per diventare un giocatore di rilievo nel suo ruolo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista trasmessa da un'emittente sportiva, in cui si è parlato anche di altri aspetti relativi alla squadra e alle prospettive future. La conversazione si è concentrata sull'evoluzione del talento e sul suo percorso di crescita in squadra.

. Le dichiarazioni del tecnico della Juve. Tra le Juventus news delle ultime ore, ce n’è una molto interessante che riguarda David e arriva direttamente dalla bocca di Spalletti. Dopo il successo contro il Bologna, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per commentare la prestazione dei suoi. Il tecnico bianconero ha riservato parole di grande stima per Jonathan David, sottolineando la crescita costante e la particolare sensibilità del calciatore: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non è il classico calciatore, caratteriale, personalità fortissima, è un mite, è un buono, ha bisogno di sentirsi coinvolto, sentirsi abbracciato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sportmediaset: «David può diventare veramente un calciatore importante»

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