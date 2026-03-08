L’allenatore ha dichiarato a Sportmediaset che per raggiungere il quarto posto saranno necessari tre elementi chiave. Ha anche commentato la prestazione di un giocatore, osservando che può capitare di disputare una partita sotto tono senza specificare quale. La conversazione si è concentrata sui requisiti per ottenere una posizione in classifica e sulla performance di un singolo atleta.

Spalletti a Sportmediaset: «Per il quarto posto serviranno questi tre ingredienti». Le parole dell’allenatore della Juventus dopo la vittoria col Pisa. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la gara contro il Pisa. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO REGALO DI COMPLEANNO – « Sì, sono stati carini i giocatori ad essere venuti li ad abbracciarmi. Mi hanno fatto un regalo bellissimo perché il secondo tempo lo abbiamo giocato in maniera splendida e che ci ha permesso di ottenere un risultato importante » PRIMO TEMPO – « Si spiega perché il Pisa non è la squadra che non merita rispetto come pesate voi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sportmediaset: «Per il quarto posto serviranno questi tre ingredienti. David? Capita di giocare una partita non a livello»

Leggi anche: Calciomercato Juve, aria di nuova rivoluzione. Tuttosport: Spalletti vuole alzare il livello con questi tre colpi top. Chi può essere sacrificato

David Juve, il canadese non perderà il posto dopo il ritorno di Vlahovic. Ecco il piano di Spalletti per farli giocare insiemedi Redazione JuventusNews24David Juve, il canadese non perderà il posto da titolare dopo il ritorno di Vlahovic.

Approfondimenti e contenuti su Spalletti a Sportmediaset Per il quarto....

Temi più discussi: SportMediaset: Spalletti scatenato canta Sal da Vinci Video; SportMediaset: Spalletti: La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima Video; Juventus-Pisa, le pagelle: ennesima bocciatura per David, Conceiçao pericolo costante; SportMediaset: Conte ritrova il vero Napoli: il tempo dei rientri Video.

Spalletti: Secondo tempo giocato in maniera splendida. Corsa alla Champions? Abbiamo la determinazione a far vedere chi siamoLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la gara contro il Pisa: Regalo di compleanno? Sì, sono stati carini i giocatori ad essere venuti li ad abbracciarmi. tuttojuve.com

Spalletti ha bisogno di un po' di Juve in più e del ritorno di Vlahovic per andare in ChampionsLa Juve c’è, l’obiettivo Champions League è ancora a portata di mano. I tre punti contro il Pisa, dati per scontati alla vigilia, sono però arrivati solo dopo una scelta drastica di Spalletti, quella ... msn.com

Se vi capita di essere a Rimini... - facebook.com facebook

Spesso mi capita di pensare a cosa diresti Franco, di questo mondo in fiamme, di questa polarizzazione furiosa, di una politica incapace di essere cura e riposta. Da cinque anni mancano le tue parole, la tua ironia, e la tua gigantesca cultura politica. Restano x.com