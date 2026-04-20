Spagna re Filippo VI riceve il presidente portoghese António José Seguro

Il nuovo presidente del Portogallo ha effettuato il suo primo viaggio ufficiale all’estero, visitando la Spagna. La visita è avvenuta dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di marzo. Durante l’incontro, il re del paese ha ricevuto il presidente portoghese, segnando un momento di relazioni istituzionali tra i due stati. La visita si è svolta in un contesto di incontri ufficiali tra le rappresentanze dei due paesi.

Il nuovo presidente del Portogallo Antonio Jose Seguro ha scelto di visitare la Spagna nel suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver vinto le elezioni presidenziali a marzo. Seguro è stato accolto dal re al Palazzo Reale, nel centro di Madrid, poi l’incontro con i membri del governo, tra cui il ministro degli Esteri José Manuel Albares. Seguro incontrerà il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez lunedì. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, re Filippo VI riceve il presidente portoghese António José Seguro Notizie correlate Il socialista António José Seguro eletto presidente del PortogalloIl socialista António José Seguro ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, che si è svolto l’8 febbraio, sconfiggendo... Portogallo, si insedia il nuovo presidente Antonio Jose SeguroLunedì 9 marzo il neoeletto presidente del Portogallo, Antonio Jose Seguro, ha prestato giuramento e si è insediato. Aggiornamenti e dibattiti Il re Filippo VI riceve il presidente portoghese António José Seguro(LaPresse) Il nuovo presidente del Portogallo Antonio Jose Seguro ha scelto di visitare la Spagna nel suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo aver vinto le elezioni presidenziali a marzo. Seguro è ... stream24.ilsole24ore.com Re di Spagna Filippo VI a Roma: venerdì 20 marzo prende possesso del titolo di Protocanonico a Santa Maria MaggioreIl re di Spagna Filippo VI prenderà possesso del titolo di Protocanonico del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore nel corso di una solenne cerimonia in programma venerdì 20 marzo ... agensir.it