portogallo si insedia il nuovo presidente antonio jose seguro

Il nuovo presidente del Portogallo, Antonio Jose Seguro, ha prestato giuramento e si è insediato lunedì 9 marzo. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità, segnando l'inizio del suo mandato ufficiale nel paese.

Lunedì 9 marzo il neoeletto presidente del Portogallo, Antonio Jose Seguro, ha prestato giuramento e si è insediato. Il leader socialista di centro-sinistra ha ottenuto una schiacciante vittoria sul populista di estrema destra André Ventura nelle recenti elezioni presidenziali portoghesi, conquistando il mandato quinquennale con il 66,7% dei voti. Seguro si è posizionato come candidato moderato che collaborerà con il governo di minoranza di centro-destra del Portogallo e ha ottenuto il sostegno di altri politici mainstream di sinistra e destra che vogliono fermare l’ondata populista in ascesa. Questo articolo Portogallo, si insedia il nuovo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

