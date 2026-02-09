Il socialista António José Seguro eletto presidente del Portogallo

António José Seguro prende il comando del Portogallo. Dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali, che si è svolto l’8 febbraio, il socialista ha battuto con un ampio margine il suo avversario di estrema destra, André Ventura. La vittoria conferma il sostegno alla sua candidatura e apre una nuova fase politica nel paese.

Il socialista António José Seguro ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, che si è svolto l’8 febbraio, sconfiggendo nettamente il candidato di estrema destra André Ventura. Seguro, ex segretario generale del Partito socialista (2011-2014), s’insedierà il 9 marzo al posto del conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, in carica da dieci anni. “I vincitori di questa sera sono i portoghesi e la democrazia”, ha dichiarato il presidente eletto, aggiungendo di voler essere “il presidente di tutti i portoghesi”. Mentre Ventura prometteva una “rottura” con i partiti che governano il Portogallo da cinquant’anni, Seguro aveva messo in guardia “dall’incubo che si materializzerebbe” in caso di vittoria del suo avversario. 🔗 Leggi su Internazionale.it

António José Seguro è stato eletto presidente del Portogallo.

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali.

