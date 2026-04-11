Durante un'operazione nella zona di Latina, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 30 chili di stupefacenti nascosti in vari punti di una proprietà. Tra i materiali trovati, droga è stata rinvenuta sia nel frigorifero che sotto i cuscini, pronti probabilmente per la distribuzione nella zona del litorale pontino. L'indagine prosegue per identificare i soggetti coinvolti.

LATINA (ITALPRESS) – Un vero e proprio deposito della droga pronto a rifornire il litorale pontino in vista della stagione turistica. E' quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Terracina in un'abitazione di San Felice Circeo, dove sono stati sequestrati circa 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Durante la perquisizione nell'appartamento, occupato da due uomini (un italiano e un tunisino) e da una donna italiana, le Fiamme Gialle hanno trovato la droga abilmente nascosta nei posti più impensabili: oltre 200 panetti di hashish (22 kg) erano stipati nel frigorifero, mentre il resto del carico, tra cui 4 kg di cocaina e 2 kg di marijuana, era stato occultato sotto i cuscini del divano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontino

Roma, blitz nel quartiere portuense: sequestrati oltre 40 kg di sostanze stupefacentiUn vero e proprio “emporio della droga” nascosto all’interno di un appartamento è stato scoperto a Roma durante un’operazione della Polizia di Stato.

Roma: 40 kg di droga e 50.000 euro sequestrati nel PortuenseUn'operazione coordinata della Polizia di Stato ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 40 chilogrammi di sostanze...

Temi più discussi: Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divani; Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontino; Tre mesi in carcere per possesso di droga, ma quei panetti nel frigo contenevano farina; Droga nel freezer e clienti nel capanno.

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Nasconde oltre 100 grammi di marijuana nella borsa frigo, arrestatoIn particolare, il 37enne adranita aveva nascosto nel suo garage 125 grammi di marijuana, conservati in una borsa frigo. Alla luce del ritrovamento della sostanza stupefacente, l’uomo non ha potuto ... grandangoloagrigento.it

Consegna 4 panetti di droga ai propri assistiti in carcere, arrestato avvocato a Torino “È una situazione allarmante, servono interventi urgenti e risorse per garantire sicurezza e legalità”, commenta il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci. https://www.r - facebook.com facebook

Avvocato arrestato nel carcere di Torino: passava droga al cliente durante il colloquio x.com