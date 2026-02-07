Alto Garda | giovane arrestato per spaccio quasi un chilo di droga e denaro contante sequestrati in casa

Un giovane dell’Alto Garda è finito in manette dopo un’operazione dei Carabinieri. Nella sua casa hanno trovato quasi un chilo di droga e una buona quantità di denaro contante. L’indagine ha portato all’arresto, perché gli investigatori sospettano che l’appartamento fosse usato come punto di spaccio. La scoperta mette in luce la presenza di attività illecite nella zona.

Un giovane dell’Alto Garda è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trasformando la sua abitazione in una vera e propria base di spaccio. L’operazione, condotta nei giorni scorsi a Riva del Garda, ha portato al sequestro di quasi un chilo di droga, suddivisa tra hashish, marijuana e cocaina, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Un viavai continuo di giovani, un movimento che ha insospettito i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, ha svelato un’attività illecita che operava nell’ombra, alimentando un traffico di sostanze stupefacenti nel cuore dell’Alto Garda.🔗 Leggi su Ameve.eu

