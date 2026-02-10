In piazza a Como 5 grammi di hashish per 35 euro | denunciato un 19enne per spaccio

Da quicomo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 19 anni è stato denunciato a Como per spaccio di droga. La polizia lo ha fermato mentre vendeva 5 grammi di hashish a 35 euro, in pieno giorno e in una piazza del centro della città. L’operazione è avvenuta senza problemi, e il ragazzo è stato immediatamente portato in questura.

