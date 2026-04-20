Nasconde 15 grammi di hashish nei pantaloni | denunciato marocchino 34enne a Como

La polizia di Como ha denunciato un uomo di 34 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora e con precedenti. Durante un controllo, è stato trovato con 15 grammi di hashish nascosti nei pantaloni. L’uomo è stato messo sotto accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda si è svolta nella città di Como, senza ulteriori dettagli sui successivi provvedimenti.

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo in via CarloniL’intervento è avvenuto nella mattinata di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Minorenne nei guai: gira con l'hashish in tasca, in casa nasconde 300 grammi di drogaSorpreso a girare in centro con l'hashish in tasca pronto per essere spacciato, minorenne perugino nei guai. In piazza a Como, 5 grammi di hashish per 35 euro: denunciato un 19enne per spaccioUno scambio veloce, prezzo deciso: 5 grammi di hashish per 35 euro, in pieno giorno e in una piazza del centro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nasconde 11 grammi di hashish e 630 euro sotto al sedile dell’auto, ma i carabinieri se ne accorgono; Minore nasconde l'hashish sotto la giacca, in casa arnesi per lo spaccio; Nasconde droga sotto un secchio, denunciato 27enne; BENEVENTO - Nasconde 100 gr di cocaina sotto i vestiti, arrestato. Nasconde 200 grammi di droga nel porta oggetti dello scooter, arrestatoAveva creato uno scompartimento specifico per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter ed eludere, in questo modo, i possibili controlli. Lo stratagemma ideato da un catanese di 28 a ... grandangoloagrigento.it Nasconde 17 grammi di eroina nella tasca dei pantaloni, arrestatoUn volto conosciuto che non è passato inosservato in via del Macello. Un modo di muoversi che ai militari dell’Arma ha fatto destare subito qualche sospetto. E, per questo, lo hanno fermato, con ... lanazione.it «Sirin ha preso l'arma di Sarp e la nasconde nella sua stanza» . È il colpo di scena che lascerà tutti a bocca aperta nella prossima puntata de La forza di una donna, in onda mercoledì 22 aprile! In un intreccio di emozioni e tensione, Bahar e Arif pensano di - facebook.com facebook La primavera si nasconde sotto i fiori, a volte: si stupisce un po’ per il troppo lusso e la troppa ammirazione. Si nasconde e lascia che la pioggia lavi la superbia e la spocchia boriosa. E poi tornano il sole e i fiori. Ma non dimentichiamo… x.com