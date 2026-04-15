Piacenza spacciava cocaina durante i permessi dai domiciliari | arrestato 25enne

A Piacenza un uomo di 25 anni è stato arrestato per aver venduto cocaina durante i permessi concessi dalla detenzione domiciliare. La polizia ha fermato il cittadino albanese dopo aver accertato che utilizzava i permessi per continuare l’attività di spaccio. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Piacenza nel fine settimana. Un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo essere stato sorpreso a sfruttare i permessi della detenzione domiciliare per continuare l’attività illecita. Le indagini e gli appostamenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una serie di appostamenti e di un’attenta attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Piacenza. Gli investigatori, durante i servizi quotidiani di contrasto allo spaccio di droga, avevano notato a marzo un cittadino albanese a bordo di una piccola utilitaria.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Piacenza, spacciava cocaina durante i permessi dai domiciliari: arrestato 25enne Notizie correlate Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari.Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari. Usa i permessi dei domiciliari per spacciare cocaina e giocare d’azzardo: arrestatoNello scorso fine settimana, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 26... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Bonafini alla festa della polizia Devianza giovanile è delinquenza, non minimizziamo gli episodi. Piacenza, spacciava cocaina durante i permessi dai domiciliari: arrestato 25enneUn arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Piacenza nel fine settimana. Un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in ... virgilio.it Gioca d’azzardo e spaccia cocaina mentre è ai domiciliari, 27enne torna in carcereSpaccia cocaina e gioca d'azzardo, torna in carcere 27enne arrestato la scorsa estate. A finire alle Novate, dopo gli appostamenti e l'attività ... piacenzasera.it