A Canonica d'Adda, gruppi di spacciatori continuano a trafficare di giorno senza nascondersi, mostrando un atteggiamento sfrontato e indifferente alle forze dell'ordine. La situazione ha portato il Comune a chiedere l'applicazione del Daspo, misura che mira a impedire l'accesso a determinati luoghi pubblici a chi è coinvolto in attività di spaccio. La presenza di queste persone in giro è un dato che preoccupa le autorità locali.

CANONICA D’ADDA (Bergamo) Gruppi di pusher che portano avanti i loro traffici alla luce del giorno. Duri e sprezzanti. Incuranti della presenza dei cittadini. È allarme spaccio a Canonica d’Adda, dove i cittadini sono esasperati dalla situazione e il sindaco Paolo Arcari è intenzionato a chiedere al prefetto di Bergamo la possibilità di adottare il Daspo urbano, una misura di prevenzione amministrativa volta a garantire la sicurezza e il decoro urbano tramite l’allontanamento da determinate zone di persone ritenute pericolose o che si sono rese responsabili di disordini. Secondo il primo cittadino, per liberare Canonica da chi crea problemi al paese servono "provvedimenti forti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spacciatori sprezzanti. Canonica vuole il Daspo

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