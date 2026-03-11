La Russa senza freni in Senato tra insulti e commenti sprezzanti | cosa è successo

Durante le comunicazioni di Giorgia Meloni in Senato, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto commenti considerati inappropriati nei confronti di due parlamentari. Nel corso della seduta, sono stati riportati insulti e commenti sprezzanti rivolti a esponenti dell’opposizione, suscitando attenzione tra gli altri presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti in aula, che hanno assistito a un confronto teso e acceso.

Nel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è reso protagonista di alcuni commenti decisamente inappropriati nei confronti di due parlamentari. «Come si chiama quel coglione che continua a urlare?», ha chiesto a microfono aperto durante l’intervento di Antonio Nicita del Partito democratico. Per poi ironizzare: «Abbiamo apprezzato il suo commento». In precedenza, dopo che aveva finito di parlare senatore Ettore Licheri, esponente del Movimento 5 stelle, La Russa aveva già commentato, prendendolo di fatto in giro: « Interventone .». E non è finita qui: poco prima della replica di Meloni, mentre parlava Raffaele Speranzon (come lui di Fratelli d’Italia), sempre a microfono aperto si è lasciato sfuggire un « porca puttana ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

