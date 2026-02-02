Esami all’Unical sotto accusa | la Cassazione conferma le assoluzioni in appello per presunte irregolarità nei voti

La Cassazione ha confermato le assoluzioni per gli imputati coinvolti negli esami truccati all’Università della Calabria. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva già chiuso il procedimento in primo grado, e ora la stessa decisione viene mantenuta, chiudendo il caso senza condanne.

La Corte d'Appello di Catanzaro ha concluso il processo sui presunti esami truccati all'Università della Calabria, confermando le assoluzioni già emesse in primo grado per una serie di imputati accusati di aver manipolato il sistema di registrazione degli esami. Il verdetto, emesso dopo un'istruttoria durata anni, riguarda un'inchiesta che ha scosso il mondo accademico regionale e ha messo sotto accusa un sistema che, secondo l'accusa, avrebbe permesso a studenti non idonei di ottenere voti alti e crediti senza aver sostenuto le prove. L'indagine, nota come "110 e lode", era stata avviata dalla Procura di Cosenza dopo segnalazioni di irregolarità nel caricamento dei risultati negli archivi universitari.

