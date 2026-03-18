La Polizia locale ha sequestrato il Divina Club di via Tuscolana a Roma dopo aver riscontrato un sovraffollamento del 638%, con 779 persone presenti rispetto a una capienza di 122 autorizzata. L’intervento è avvenuto durante un blitz di controllo, che ha evidenziato la situazione critica all’interno della discoteca. I controlli proseguono per verificare ulteriori irregolarità.

I controlli, fortunatamente, proseguono. Avrebbe potuto ospitare poco più di cento persone e invece, nella notte tra il 14 e il 15 marzo, all’interno della discoteca romana Divina Club di via Tuscolana ce ne erano 779. Un numero impressionante, pari a un sovraffollamento del 638%, che ha portato al sequestro immediato del club da parte della Polizia locale. Dopo la tragedia di Crans Montana, dove 40 giovani sono morti nell’incendio, è stato intensificato il monitoraggio sulla movida. La serata era iniziata come tante altre: aperitivo, musica e intrattenimento. In programma anche la sfilata “80 voglia di moda” prima del deejay set. Un normale sabato sera di festa, interrotto dal blitz dei vigili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, sotto sequestro una discoteca per sovraffollamento del 638% dopo un blitz dei vigili

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