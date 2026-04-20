Sospensione iter per fotovoltaico lungo via del Brennero TAAM | Fine unicamente speculativo del progetto

La Regione Toscana ha sospeso temporaneamente l’iter autorizzativo per un impianto agrivoltaico di 15 ettari lungo via del Brennero, nel comune di San Giuliano Terme. La decisione è stata comunicata dall’ente regionale, e l’associazione che tutela la Piana di Asciano e l’Acquedotto Mediceo ha espresso soddisfazione per questa misura. La sospensione riguarda l’intero procedimento, che era stato avviato per autorizzare il progetto.

Soddisfazione espressa dall'Associazione per la Tutela della Piana di Asciano e dell’Acquedotto Mediceo (TAAM) per la sospensione da parte della Regione Toscana della procedura autorizzativa per l’impianto agrivoltaico di 15 ettari sul Brennero, nel comune di San Giuliano Terme."E’ vero, si.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero: parere negativo della Regione Toscana, iter sospesoIl Comune di San Giuliano Terme rende noto che martedì scorso 14 aprile la Regione Toscana ha "espresso parere negativo sulla Valutazione d'incidenza... Ritardi senza fine sulla linea del Brennero: la Provincia scrive alle ferrovieI ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero tornano al centro dell’attenzione istituzionale. Panoramica sull’argomento Si parla di: La settimana normativa: RiGeDi, repowering, PAS e inizio lavori. Fotovoltaico: seconda istanza: InaccettabileDurante l’iter seguito da una società per realizzare un impianto fotovoltaico da oltre 40Mw in un’area di 100mila metri quadri contigua al centro abitato di San Fiorano, arriva una richiesta per ... ilgiorno.it Sospensione dell’attività imprenditoriale nei cantieri: iter e ricorsoTra i provvedimenti interdittivi che possono adottare gli organi di vigilanza rientra il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’ art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. La ... ipsoa.it