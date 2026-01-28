Ritardi senza fine sulla linea del Brennero | la Provincia scrive alle ferrovie

La linea del Brennero continua a creare problemi ai pendolari. Oggi la Provincia di Trento ha scritto ufficialmente a Rete Ferroviaria Italiana per denunciare i numerosi ritardi che si accumulano ormai da settimane. I treni sono spesso in ritardo, lasciando a terra chi si sposta per lavoro o studio. La situazione si fa sempre più difficile da gestire, e le proteste aumentano.

I ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero tornano al centro dell’attenzione istituzionale. Questo pomeriggio il presidente della Provincia autonoma di Trento ha inviato una nota formale a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare i disagi sempre più frequenti che interessano il trasporto ferroviario in Trentino, chiedendo un intervento tempestivo per migliorare puntualità e affidabilità del servizio. Nel messaggio, il presidente parla senza mezzi termini di “pesanti ed insostenibili criticità” per l’utenza, sottolineando come, nonostante alcune modifiche agli orari introdotte da Trenitalia, la situazione sia progressivamente peggiorata.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il 22 gennaio, i pendolari e i viaggiatori sulla linea del Brennero hanno affrontato ritardi significativi, causando disagi e disservizi.

Il 26 gennaio, i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la linea del Brennero stanno affrontando un'intensa giornata di disagi, con numerosi ritardi superiori a un'ora e cancellazioni di treni.

