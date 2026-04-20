Sabato 18 aprile 2026, nella Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia di Milena, si è svolta una presentazione di un nuovo volume dedicato alla tutela del patrimonio della Sicilia interna. L'evento ha rappresentato un momento importante nel dibattito sulla salvaguardia dell’entroterra siciliano, coinvolgendo diversi partecipanti interessati alle tematiche di conservazione e tutela delle zone interne dell’isola. La serata ha visto il confronto tra esperti e cittadini su queste tematiche.

Sabato 18 aprile 2026, presso la Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia di Milena, è avvenuta una nuova tappa fondamentale per il dibattito sulla tutela del patrimonio della Sicilia interna con la presentazione del volume intitolato SOS Sicilia Centrale. Un territorio ferito tra criticità e potenzialità. L’incontro, tenutosi nella sala dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, ha la partecipazione di autorità locali, esperti e rappresentanti di diverse associazioni impegnate nel salvaguardia della memoria storica del territorio. Il momento di confronto ha coinvolto figure chiave come il sindaco di Milena, Claudio Salvatore Cipolla, insieme a Salvatore Granata per le Edizioni Lussografica e Carmelo Vitellaro per il Circo Pace e Bene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SOS Sicilia Centrale: la sfida per salvare l’entroterra siciliano

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