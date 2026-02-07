Monti Sicani | un libro celebra storia tradizioni e longevità nell’entroterra siciliano omaggio a Lorenzo Reina

Questa mattina, al Teatro Pirandello di Agrigento, si è svolta la presentazione del libro “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”. L’autore, Lorenzo Reina, ha portato il pubblico in un viaggio tra storia, tradizioni e le tante storie di longevità che si nascondono tra le montagne dell’entroterra siciliano. La sala era piena di persone curiose di scoprire i segreti di questa terra ancora poco conosciuta.

Il Teatro Pirandello di Agrigento ha ospitato oggi, 7 febbraio 2026, un viaggio letterario nell’anima dei Monti Sicani, attraverso la presentazione del libro “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, edito da Zolfo Editore. L’evento, svoltosi in una giornata caratterizzata da debole pioggia e venti di undici nodi, ha visto protagonisti tre degli autori del volume – i giornalisti e scrittori Gaetano Savatteri e Carmelo Sardo, e il magistrato Marzia Sabella – e ha rappresentato un omaggio toccante a Lorenzo Reina, figura chiave del panorama culturale siciliano e creatore del Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, scomparso di recente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tra i boschi silenziosi e i profili eterni dei Monti Sicani, a mille metri di altitudine, esiste un luogo che sembra nato da un sogno più che dall’ingegno umano. Il viaggio di Despar Sicilia oggi fa tappa a Santo Stefano Quisquina, al Teatro Andromeda, poema ar facebook