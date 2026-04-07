Sicilia Centrale | nasce il patto etico per salvare arte e natura

Martedì 7 aprile, presso i locali di SICILBANCA, è stato firmato un accordo tra l’istituto di credito cooperativo, la Fondazione Sicana e diverse associazioni di SOS Sicilia Centrale. L’obiettivo è sostenere interventi in ambito ambientale e culturale nelle province di Enna e Caltanissetta. L’intesa prevede la collaborazione tra le parti per promuovere iniziative dedicate alla tutela del territorio e del patrimonio artistico locale.

Martedì 7 aprile, presso i locali di SICILBANCA, è stato formalizzato un patto tra l’istituto di credito cooperativo, la Fondazione Sicana e le realtà associative che compongono SOS Sicilia Centrale per promuovere interventi ambientali e culturali nelle province di Enna e Caltanissetta. L’accordo si concretizza attraverso un protocollo d’intesa che mira a trasformare la salvaguardia del patrimonio in azioni pratiche. L’iniziativa non parte da zero, ma si fonda sulle analisi contenute nel testo SOS Sicilia Centrale, un volume che ha messo in luce le ferite e le potenzialità di un territorio sospeso tra gravi criticità e opportunità di rilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia Centrale: nasce il patto etico per salvare arte e natura Anci Sicilia, nasce l’"Alleanza per restare": un patto per fermare l’emigrazione giovanileNasce l’“Alleanza per restare” tra Anci Sicilia, l’associazione dei Comuni siciliani, la società civile, il mondo imprenditoriale e le associazioni,... TIC Festival 2026: 140 eventi gratuiti per un patto etico tra istituzioniIl TIC Festival 2026 trasformerà Terni e l’Umbria nel cuore del dibattito digitale dal 9 al 12 aprile, con il tema #ASCOLTA al centro di oltre 140... Argomenti più discussi: Una fazzolettata per salutare il Sicilia Express: Il treno dell'esilio che per Schifani avrebbe risolto il caro voli; Scuola, la Sicilia sfida il futuro: nasce la Rete I.A. con oltre 200 istituti; Filantropia in Sicilia, pensieri e riflessioni: l’intervista a Diego Stracuzzi, amministratore delegato dell’azienda Misitano&Stracuzzi; Sicilia Express di Pasqua, scatta la vendita dei biglietti: Messina nodo di passaggio del Torino–Sicilia. Italia: nasce il Sicilia Express, il treno social per tornare a casa per NataleIl treno, che parte da Torino e attraversa l’Italia fino alla Sicilia, viaggerà il 21 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025. I biglietti saranno disponibili dal 3 dicembre Un viaggio che non è solo un ... it.euronews.com : : Riparte da Palermo centrale il Sicilia Express, il treno finanziato per permettere ai siciliani che vivono nel nord Italia di tornare a casa durante le festività a prezzi - facebook.com facebook