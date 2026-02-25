Crolla un muro nel monastero di Santa Lucia di Trevi | servono 40mila euro per i restauri

Un muro di contenimento del Monastero di Santa Lucia di Trevi è crollato, causando danni alla struttura e creando preoccupazione tra i monaci. La causa sembra essere il deterioramento accumulato nel tempo, che ha compromesso la stabilità della parete. La comunità religiosa ha stimato un bisogno di circa 40 mila euro per i lavori di restauro e messa in sicurezza. Un appello è stato lanciato per raccogliere i fondi necessari.

"Ci rivolgiamo a voi con profonda partecipazione e con il senso di responsabilità che nasce quando un luogo sacro viene ferito", si legge nell'appello diffuso dalla comunità Il cedimento improvviso ha reso necessari interventi immediati di messa sicurezza e successivo ripristino. La comunità monastica, che vive esclusivamente con le pensioni delle consorelle, non dispone delle risorse necessarie per coprire una spesa straordinaria di questa entità. La stima dei lavori si aggira intorno ai 40mila euro. A farsi carico della situazione è la Fondazione Prosperi di Castagnola, nata in memoria della Beata Maria Luisa Prosperi, figura religiosa legata al monastero.