Sorteggio ATP Miami 2026 | Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev Subito Alcaraz-Fonseca?

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile per il torneo ATP 1000 di Miami 2026 è stato annunciato. Jannik Sinner si trova nella stessa metà di Mensik e Medvedev, mentre è già previsto un possibile incontro tra Alcaraz e Fonseca. Il torneo rappresenta il secondo Masters 1000 della stagione e il percorso dei giocatori è stato stabilito in vista delle prime partite.

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP 1000 di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Jannik Sinner trova dalla sua parte, il ceco Jakub Mensik, che lo aveva sconfitto a Doha, e il russo Daniil Medvedev, battuto nella finale in California. Alcaraz può esordire contro il brasiliano Joao Fonseca. Il numero uno d’Italia debutterà nel torneo contro il vincente del confronto tra il bosniaco Damir Dzumhur e un qualificato o un lucky loser. Sulla strada dell’azzurro potrebbero esserci il francese Corentin Moutet nei sedicesimi, il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale e uno tra Jakub Mensik e Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Miami 2026: Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev. Subito Alcaraz-Fonseca? Articoli correlati ATP Indian Wells 2026, Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e MensikSono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Sorteggio Australian Open 2026: Sinner e il pericolo Fonseca, possibile Bublik per Alcaraz, Berrettini sfortunatoJannik Sinner nella parte bassa con il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz in quella alta assieme al tedesco Alexander Zverev: è questo... Una selezione di notizie su Sorteggio ATP Miami 2026 Sinner dalla... Argomenti discussi: Miami Open 2026, attenzione al sorteggio: i rivali da evitare per i favoriti (in programma domani alle ore 18 italiane) - LiveTennis.it. Sorteggio ATP Miami 2026: Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev. Subito Alcaraz-Fonseca?Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP 1000 di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Jannik Sinner ... oasport.it Sorteggio Atp Miami diretta: Sinner e Musetti esordio morbido, Alcaraz rischia subitoTutto pronto per il prossimo torneo con Jannik sempre tra i protagonisti più attesi: gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it