ATP Madrid 2026 oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italiani

Oggi si è svolto il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, che si terrà dal 21 aprile al 3 maggio 2026. Tra i protagonisti c’è Jannik Sinner, che punta a conquistare un record personale. Nel tabellone sono stati inseriti sei italiani, mentre il favorito al titolo, Alcaraz, non prenderà parte alla competizione. I possibili avversari di Sinner sono stati ufficializzati con i rispettivi incontri di prima fase.