ATP Madrid 2026 oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italiani
Oggi si è svolto il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, che si terrà dal 21 aprile al 3 maggio 2026. Tra i protagonisti c’è Jannik Sinner, che punta a conquistare un record personale. Nel tabellone sono stati inseriti sei italiani, mentre il favorito al titolo, Alcaraz, non prenderà parte alla competizione. I possibili avversari di Sinner sono stati ufficializzati con i rispettivi incontri di prima fase.
Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid in programma dal 21 aprile al 3 maggio. I possibili avversari di Jannik Sinner che ha una grande chance, senza Alcaraz, e degli altri italiani.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
ATP Monte Carlo 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner testa di serie e 4 italianiIl sorteggio e il tabellone Masters 1000 Monte Carlo 2026: calendario, orari e il cammino degli italiani.
ATP Miami Open 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner testa di serie e 5 italiani: orario e dateSorteggio Miami Open 2026: Sinner guida la truppa azzurra con Musetti, Cobolli e Darderi teste di serie.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner subito in campo: il VIDEO dell'allenamento a Madrid; Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streaming; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila.
Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cambia tutto senza Alcaraz e DjokovicCresce l'attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: la cerimonia andrà in scena domani, lunedì 20 aprile, e quindi ... oasport.it
ATP Madrid 2026: gli italiani nel tabellone di qualificazioneAl netto di forfait o ingressi dell'ultimo minuto, saranno quattro gli azzurri al via delle qualificazioni dell'ATP Masters 1000 di Madrid: nel tabellone ... oasport.it
Matteo Berrettini Italia. Tokay · My Love. Jannik Sinner mette i giri nel motore al Mutua Madrid Open. La magia è appena iniziata... mutuamadridopen - facebook.com facebook
#Sinner punta Madrid: "Il lavoro continua". Allenamento a Montecarlo, attesa in Spagna per Jannik x.com