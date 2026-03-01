Sorteggio ATP Indian Wells 2026 | i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno Le insidie da evitare

Domani si svolgerà il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile a Indian Wells 2026. Sono stati annunciati i possibili avversari di Jannik Sinner, che conoscerà i suoi avversari di primo e secondo turno. Il sorteggio stabilirà anche i percorsi di altri giocatori, determinando le sfide che si prospettano nel torneo. La cerimonia si terrà in una location dedicata al evento.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro. Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.