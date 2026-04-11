A Fiesole, nel Teatro di Fiesole, si svolge l’evento della Primavera Fiesolana, un festival che propone spettacoli di musica, teatro, cinema e letteratura. Tra gli appuntamenti in programma, Gabriella Greison si esibisce con lo spettacolo intitolato ‘Dove tutto può accadere’. La manifestazione si svolge dal 11 aprile 2026 e prosegue con diverse iniziative nel corso della stagione.

Fiesole (Firenze), 11 aprile 2026 – Continuano gli appuntamenti della Primavera Fiesolana, il festival di musica, teatro, cinema e letteratura in programma al Teatro di Fiesole (Firenze). La serata di lunedì 13 aprile è nel ricordo di Pino Daniele, con la proiezione di “Nero a metà”: scritto insieme all’amico e produttore Stefano Senardi, il docufilm diretto da Marco Spagnoli offre un ritratto intimo e inedito del cantautore scomparso. Introducono il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardò. Fisica, scrittrice e attrice, Gabriella Greison approda martedì 14 aprile al Teatro di Fiesole con lo spettacolo teatrale “ Dove tutto può accadere ”, un viaggio visionario nella mente di Paul Dirac, l’uomo che ha saputo tradurre l’universo in una formula di rara bellezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, Gabriella Greison in scena con ‘Dove tutto può accadere’

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