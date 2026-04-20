Soprammobili oggetti vintage e opere d’arte | ecco come è andato il baratto organizzato all’alba in piazza Duomo – Il video

All'alba di lunedì, piazza del Duomo a Milano si è animata con un evento speciale: una colazione con baratto organizzata dall'artista Maurizio Cattelan e dal giornalista Nicolas Ballario, in occasione dell'inizio della Milano Design Week. Dalle prime ore del mattino, cittadini e appassionati hanno portato soprammobili, oggetti vintage e opere d’arte per scambiarli tra loro, creando un momento di incontro e condivisione nel cuore della città.

La Milano Design Week è iniziata lunedì all’alba. Dalle 7 del mattino piazza del Duomo si è trasformata per qualche ora in uno spazio di incontro collettivo grazie alla colazione con baratto, ideata dall’artista Maurizio Cattelan insieme al giornalista Nicolas Ballario. Fin dalle prime ore del mattino il sagrato si è riempito di centinaia di persone di tutte le età, attratte da un invito semplice e insieme spiazzante: portare con sé un oggetto per poi scambiarlo con quello di qualcun altro. Un’azione che ha trasformato per due ore la piazza in un luogo di incontro, scambio e conversazione. Il baratto come scusa per parlarsi. Secondo la locandina dell’evento il principio era semplice: arrivare con un oggetto qualsiasi «strano, buffo, bello, brutto, originale o banale», che si possa tenere in mano, e scambiarlo con quello di qualcun altro.🔗 Leggi su Open.online

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