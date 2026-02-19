VIDEO | Ecco i nuovi autobus elettrici di Atm una parte ha già occupato piazza Duomo
Atm ha portato in piazza Duomo ventidue dei quaranta autobus elettrici acquistati. La consegna avviene in un momento di cambiamenti, poiché il consiglio di amministrazione si è dimesso in vista delle elezioni comunali anticipate. I nuovi mezzi rappresentano un passo importante verso un trasporto più sostenibile per Milano. I veicoli, parcheggiati in centro, sono pronti per entrare in servizio nelle prossime settimane. Domani, la società li presenterà ufficialmente, mentre alcuni cittadini si sono già avvicinati per osservarli da vicino.
Nuovi autobus in Atm, la presentazione a piazza DuomoL’Atm ha annunciato l’arrivo di nuovi autobus, una decisione che mira a migliorare il servizio di trasporto pubblico in città.
