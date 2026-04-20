Sono un maresciallo | tenta la truffa a un 70enne ma trova la persona sbagliata

Nel corso della mattinata è giunta una telefonata in cui una persona si è presentata come maresciallo dei carabinieri, affermando di dover gestire una pratica urgente legata a un furto in provincia di Como. La telefonata aveva un tono deciso e non lasciava spazio a interpretazioni. L’uomo ha cercato di convincere il destinatario a collaborare, ma la persona chiamata non era il destinatario previsto.