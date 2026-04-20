Sono un maresciallo | tenta la truffa a un 70enne ma trova la persona sbagliata
Nel corso della mattinata è giunta una telefonata in cui una persona si è presentata come maresciallo dei carabinieri, affermando di dover gestire una pratica urgente legata a un furto in provincia di Como. La telefonata aveva un tono deciso e non lasciava spazio a interpretazioni. L’uomo ha cercato di convincere il destinatario a collaborare, ma la persona chiamata non era il destinatario previsto.
La telefonata arriva in mattinata, il tono è quello di chi non lascia spazio a dubbi. Dall’altra parte un uomo si presenta come maresciallo dei carabinieri e introduce una situazione da risolvere subito: una testimonianza da rendere per un furto avvenuto in provincia di Como. È il 19 aprile 2026.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Un uomo di 85 si trova in pigiama a casa sua: due uomini entrano, lo prendono e lo trascinano in auto per rapirlo. Ma è la persona sbagliata
Leggi anche: Tenta truffa ad un’anziana. Ma quando arriva per riscuotere trova i parenti e scappa
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Sua figlia è stata arrestata: finto Maresciallo tenta di scippare oro a un’anziana, arrestato; 35enne napoletano arrestato a Roma: tenta truffa ad un'anziana spacciandosi per carabiniere; Cancello ed Arnone, tenta di lanciarsi nel Volturno: salvato da maresciallo dei Carabinieri; Giovane tenta il suicidio gettandosi in mare, salvato dai carabinieri dopo l'allarme dei passanti a Potenza Picena.
Tenta il suicidio in mare, 25enne salvato da un marescialloEra entrato in mare minacciando di buttarsi da una scogliera, i carabinieri lo hanno raggiunto e convinto a tornare a riva. È successo ieri pomeriggio a Porto Potenza Picena (Macerata), lungo il lungo ... ansa.it
Tenta la truffa del maresciallo: a San Ginesio giovane incastrato da un 86enne. Ecco come ha fattoSAN GINESIO Contatta un 86enne dicendogli di essere un maresciallo dei carabinieri, che la figlia ha commesso un grave incidente e che per questo era detenuta e per farla uscire c’era da pagare ... corriereadriatico.it
Buone notizie per Palladino e i fantallenatori: 4 nerazzurri hanno recuperato e sono a disposizione per il rush finale - facebook.com facebook
Sono otto gli italiani in main draw nella capitale spagnola, ecco chi affronteranno Bye, 2º turno Qualificato/Qualificato Bye, 2º turno Hurkacz/Qualificato Bye, 2º turno Carabelli/Monfils Bye, 2º turno Altmaier/Ceru x.com