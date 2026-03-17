Tenta truffa ad un’anziana Ma quando arriva per riscuotere trova i parenti e scappa

Un uomo ha tentato di truffare un’anziana, ma quando si è presentato per riscuotere, ha trovato i parenti della donna e si è subito dato alla fuga. La scena si è conclusa con il truffatore che è scappato a gambe levate, lasciando il tentativo fallito alle spalle. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Truffatori sempre scatenati. Stavolta però il copione si inceppa all’ultimo momento. E il malvivente, scoperto, è costretto a fuggire a gambe levate. È successo nei giorni scorsi in zona mare. Vittima designata un’anziana di 85 anni. La dinamica è quella purtroppo ormai classica: una telefonata improvvisa, il racconto di un incidente e la richiesta urgente di denaro. "Uno sconosciuto ha chiamato dicendo che il nipote della donna, Andrea aveva avuto un incidente e che servivano soldi per rottamare la macchina", racconta Antonio Calma, ex difensore civico del Comune di Pesaro, venuto a conoscenza della vicenda attraverso un conoscente della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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