Natalie Portman ha da poco annunciato che diventerà mamma per la terza volta in questo 2026; l’attrice americana interprete de Il Cigno nero ha confermato di essere in attesa del primo figlio con il nuovo compagno, il musicista francese Tanguy Destable. “Io e Tanguy siamo felicissimi – ha dichiarato Portman, aggiugendo poi “Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo. Sono cresciuta sentendo parlare di quanto sia difficile rimanere incinta e ho tante persone care che hanno affrontato grandi difficoltà. Per questo voglio essere rispettosa: è una cosa bellissima, ma non è affatto scontata”. News VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026 Sono tante mamme e papà vip 2026: tra genitori che già lo sono (perché sono in attesa del secondo o del terzogenito), e chi lo diventerà per la.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sono davvero grata” Natalie Portman incinta del terzo figlio a 44 anni

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