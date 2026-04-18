Natalie Portman terzo figlio in arrivo | Sono davvero grata So che è un privilegio e un miracolo

Un'attrice nota ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con il partner attuale. A 44 anni, ha condiviso di sentirsi grata e ha parlato del privilegio e del miracolo di questa gravidanza. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato sui social media. La donna ha già due figli, nati in precedenza da altre relazioni.

Natalie Portman è ufficialmente divorziata, dal marzo 2024, dal coreografo francese Benjamin Millepied, padre dei suoi due figli maggiori: Aleph, 14 anni, e Amalia, 9. L'addio è arrivato dopo 11 anni di matrimonio. L'unione è finita anche a seguito dellla relazione di lui con l'attivista Camille Etienne, scoperta dalla moglie nel maggio 2023. I due avevano cercato di salvare la loro unione per i figli Aleph e Amalia, ma senza riuscirci. «Sono cresciuta sentendo dire quanto sia difficile rimanere incinta (il padre è un medico specializzato nella cura dell'infertilità ndr). Ho così tante persone che amo che hanno avuto tanta difficoltà, quindi voglio essere rispettosa anche nei loro confronti.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Natalie Portman, terzo figlio in arrivo: «Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo» Notizie correlate Natalie Portman è incinta: terzo figlio in arrivo a 44 anniNatalie Portman ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con il suo nuovo compagno, il produttore musicale francese Tanguy... Natalie Portman incinta del terzo figlio, il primo dal nuovo fidanzato: l’annuncioIl sole di aprile non è l’unica cosa a brillare nel cielo di Hollywood quest’anno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Natalie Portman incinta del terzo figlio, il primo dal nuovo fidanzato: l’annuncio; Natalie Portman: terzo figlio in arrivo; Natalie Portman, 44 anni, annuncia di essere incinta del suo terzo figlio: Un vero miracolo; Dopo la separazione, nuova vita: Natalie Portman aspetta un figlio da Tanguy Destable. Natalie Portman, terzo figlio in arrivo: «Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo»L'attrice diventa di nuovo mamma a 44 anni. Per lei è il terzo figlio, il primo con l'attuale compagno, il musicista francese Tanguy Destable ... vanityfair.it Natalie Portman incinta del terzo figlio, il primo dal nuovo fidanzato: l’annuncioNatalie Portman incinta del terzo figlio e il primo dal nuovo fidanzato: l’attrice al settimo cielo per la nuova vita che sta per arrivare ... dilei.it Sydney Sweeney e Natalie Portman hanno indossato lo stesso abito con solo alcuni dettagli diversi. Chi lo ha interpretato meglio Facci sapere la tua scelta! #Scontro facebook