Sondaggio televoto Grande Fratello Vip le percentuali di stasera 13 aprile 2026 | un eliminato tra quattro concorrenti

Stasera, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, il televoto sarà chiuso in diretta da Ilary Blasi. Quattro concorrenti sono in corsa per l'eliminazione, con le percentuali di voto che verranno svelate nel corso della serata. La decisione finale sarà presa in base ai risultati del televoto, che determineranno chi tra loro dovrà lasciare il gioco. La puntata promette suspense e sorprese per i telespettatori.

Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 13 aprile 2026, con una nuova puntata e un eliminato: grazie ai sondaggi sul televoto, possiamo anticipare il nome del concorrente che rischia di uscire dalla Casa più spiata d'Italia. Ilary Blasi chiuderà la votazione in diretta, affiancata come sempre dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip, le percentuali di stasera Sono quattro le concorrenti finite in nomination e sottoposte al giudizio del pubblico: Adriana, Lucia, Alessandra e Blu. La diretta di Canale 5 di stasera sarà decisiva: il televoto aperto in questi giorni decreterà infatti chi dovrà lasciare la Casa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello Vip, le percentuali di stasera 13 aprile 2026: un eliminato tra quattro concorrenti Sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 7 aprile 2026: un eliminato, tre concorrenti in sfidaIlary Blasi chiuderà il televoto in diretta e comunicherà il nome del nuovo eliminato Grazie ai sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip e alle... Sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 3 aprile 2026: chi viene eliminato tra Raimondo e IbizaIl Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 3 aprile 2026, in prima serata su Canale 5: grazie ai sondaggi sul televoto possiamo scoprire in...