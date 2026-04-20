Secondo il sondaggio Swg pubblicato oggi, Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione stabile nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico registra un calo. Il Movimento 5 Stelle è l’unico tra i principali partiti a presentare un incremento di consensi rispetto alle rilevazioni precedenti. I dati sono stati diffusi in vista di eventuali elezioni, con risultati che riflettono le preferenze degli elettori al momento.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle. Sono le novità secondo il sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 oggi, 20 aprile, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane al 29,3% senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,3% e scivolano al 21,6%. In ascela il M5S di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,2% e arriva al 12,4%. Ai piedi del podio, passo avanti di Forza Italia che guadagna lo 0,1% e ora vale il 7,8%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli d’Italia stabile al 29,4%, cresce il M5S

Notizie correlate

Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce. M5S cala

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S cresce(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle cresce.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondaggi, la supermedia del 17 aprile 2026. Calo Forza Italia, crescono PD e FdI; Sondaggio Tg La7, il voto oggi: Meloni-Schlein-Conte, big giù; Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5S; Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran.

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia stabile e Pd calaFratelli d’Italia è stabile, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle. Sono le novità secondo il sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 oggi, 20 aprile, in caso di elezioni. Fratell ... notizie.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: i voti partito per partitoFratelli d'Italia tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle elezioni europee, ovvero da giugno 2024. Oggi il partito di Meloni è dato al 28,4%. In retrocessione anche la Lega, al 7,1%. fanpage.it

Sondaggio politico del 20 aprile: come andrebbe se si votasse oggi x.com

Sondaggio politico del 20 aprile: come andrebbe se si votasse oggi facebook