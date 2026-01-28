I sondaggi politici mostrano un calo di voti per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre Pd e M5s registrano un aumento. La situazione resta fluida e gli ultimi dati evidenziano come nessuna coalizione abbia ancora preso il largo. La competizione si fa più serrata in vista delle prossime scadenze elettorali.

I nuovi dati dei sondaggi politici indicano un quadro di equilibrio instabile tra le principali coalizioni italiane. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Tecnè per l’agenzia Dire, il centrodestra mantiene un vantaggio complessivo, nonostante qualche flessione nei partiti principali, mentre il centrosinistra registra una crescita, pur dovendo ancora recuperare terreno per avvicinarsi alla coalizione avversaria. Nel dettaglio, emerge come la fiducia nel governo Meloni registri un calo lieve, ma la presidente del Consiglio resta la leader politica più apprezzata, con un consenso stabile rispetto ai mesi precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia, FI e Lega perdono voti, Pd e M5s crescono

Nel nuovo sondaggio di Tecnè, si vede un leggero calo per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene il 31%, mentre il Pd sale al 22,3%.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

