Sondaggi politici Meloni regge al 41% ma indebolita | gli scenari nel governo un mese dopo il referendum

Un mese dopo il referendum sulla giustizia, i sondaggi politici mostrano che la premier mantiene un consenso del 41%, anche se con segnali di indebolimento. Il centrodestra, comunque, si trova in una posizione stabile, mentre il centrosinistra vede aprirsi una possibilità di rafforzarsi. Tuttavia, i leader di quest'ultimo partito incontrano difficoltà nel trasformare questa opportunità in risultati concreti.

A un mese dal referendum sulla giustizia, Meloni regge ma indebolita. Per il centrosinistra si è aperta un'opportunità ma i leader faticano a coglierla. Lo dice il sondaggio condotto da Demox, che evidenzia la tenuta della fiducia nei confronti di Meloni (al 41,4%) ma il progressivo logoramento del suo governo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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