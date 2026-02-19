Sondaggi politici continua la rimonta del No al referendum | recuperati 10 punti in un mese

Secondo gli ultimi sondaggi, il No al referendum ha recuperato 10 punti in un mese, riducendo il vantaggio del Sì. La causa di questo cambiamento sembra essere il crescente malcontento tra gli elettori, che si riflette nelle nuove preferenze espresse. La campagna di sensibilizzazione del No sta coinvolgendo più cittadini, in particolare nelle città più grandi. Ora, con meno di un mese all’appuntamento elettorale, la situazione rimane molto incerta e il risultato finale appare ancora in bilico. La sfida si fa più accesa nel rush finale.

Il Sì resta in vantaggio, ma la rimonta del No prosegue e per il voto del 22 e 23 marzo la partita è apertissima. La sfida del referendum sulla giustizia si combatte per ora a colpi di sondaggi, con le rilevazioni che fanno però emergere un trend costante: i contrari aumentano e si avvicinano ai favorevoli. La distanza tra Sì e No si è ridotta a un numero di voti che va dagli 800mila al milione, secondo Alessandra Ghisleri, di Only Numbers: un gap “facilmente recuperabile” per la sondaggista. Entriamo nel dettaglio della rilevazione per Porta a Porta. Sondaggi politici, il No in rimonta: la sfida del referendum è aperta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

