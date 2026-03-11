Secondo gli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, il Papa ha superato Donald Trump in popolarità tra gli elettori. La valutazione di figura religiosa si è rafforzata, mentre i politici tradizionali continuano a perdere terreno. La classifica mostra come l’immagine del leader spirituale sia diventata più apprezzata rispetto a quella dell’ex presidente, confermando un trend che vede la religione assumere un ruolo crescente nel panorama politico americano.

Colpo di scena negli Stati Uniti. Ma forse neanche troppo. A quanto pare, nella patria della politica urlata, la sobrietà e la moderazione hanno fatto breccia. E, nella classifica che vede i personaggi più fidati secondo gli americani, sono emersi dei dati che all’apparenza quasi divertono, fanno sorridere, ma in realtà sono molto significativi dell’attuale stato d’animo dei cittadini. Il personaggio più apprezzato dagli americani è infatti Papa Leone XIV, il primo pontefice a stelle e strisce della storia. Al secondo posto c’è Stephen Colbert, illustre comico e conduttore televisivo. Piuttosto lontani Donald Trump, il presidente in carica, e Marco Rubio, segretario di Stato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV batte Trump nei sondaggi Usa: il Papa è più popolare dei politici americani

Articoli correlati

Sondaggi politici, crolla il gradimento di Trump: il 60% degli americani boccia il suo operatoChe la luna di miele tra Donald Trump e gli americani fosse finita, era ormai cosa nota da tempo.

Leggi anche: New York, al posto di Dolan un prelato lontano da Trump: il cambio di rotta di Papa Leone XIV nella chiesa Usa

Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este

Altri aggiornamenti su Leone XIV batte Trump nei sondaggi Usa...

Discussioni sull' argomento Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Papa Leone nomina un veterano diplomatico vaticano come nuovo ambasciatore negli Stati Uniti.

Leone XIV batte Trump nei sondaggi Usa: il Papa è più popolare dei politici americaniUn sondaggio NBC rivela che gli americani si fidano più di Papa Leone XIV che di Trump o Rubio. E il secondo più amato è un comico ... panorama.it

Guerra in Iran, il solco fra Trump e Leone XIV è sempre più profondoIl presidente Usa fa diffondere un video girato nello studio ovale con lui in raccoglimento mentre un gruppo di pastori evangelici prega «che Dio continui a dargli la forza per guidare la nostra nazio ... editorialedomani.it

Ford ha realizzato un esemplare unico della Explorer Platinum Hybrid destinato a Papa Leone XIV. Il SUV, costruito a Chicago e ricco di dettagli personalizzati, unisce tecnologia ibrida, riferimenti alla città natale del pontefice e simboli del Vaticano Per saper - facebook.com facebook

#VoceEDelizia 11/3 Esco col mio bassotto Leone. Lui abbaia e scodinzola, felice per la nostra passeggiata. Una tipa mi dice - "Povero, lo sta strangolando!" - . "Lui è festoso, signora, io sono seria. Lei, però, non distingue una pettorina da un collare." Nano am x.com