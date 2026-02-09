Sondaggi politici gli italiani non si fidano di Meloni e le chiedono di scaricare Trump
Gli italiani continuano a mostrare poca fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I sondaggi evidenziano come molti cittadini vorrebbero vedere una posizione più dura e meno accondiscendente nei confronti di Donald Trump. La richiesta di cambiare atteggiamento nei confronti dell’ex presidente americano si fa sempre più insistente.
La fiducia nella presidente del Consiglio resta bassa e intanto gli italiani chiedono a Giorgia Meloni anche di essere più critica e meno accondiscendente verso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fratelli d’Italia resta comunque il primo partito nei sondaggi, come mostra la rilevazione dell’Istituto Piepoli. Eppure il partito della presidente del Consiglio perde consensi, insieme alla Lega, per la nascita di Futuro Nazionale con l’addio di Roberto Vannacci. Movimento che sottrae voti proprio alle due forze più a destra dello schieramento politico. Ma entriamo nel dettaglio del sondaggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
