Lo scorso 18 aprile, l’Istituto Comprensivo Da Vinci di Somma Lombardo ha organizzato una manifestazione intitolata

Lo scorso 18 aprile, l’Istituto Comprensivo Da Vinci di Somma Lombardo ha ospitato una manifestazione dedicata alla valorizzazione delle diversità culturali denominata Abbracciamo il mondo. L’iniziativa ha trasformato il polo scolastico in un centro di scambio tra diverse tradizioni, coinvolgendo la comunità locale attraverso un percorso che ha unito attività didattiche, espressioni artistiche e momenti di socialità tra famiglie e corpo docente. Il coordinamento scolastico e la partecipazione della comunità sommesa. L’organizzazione dell’evento è stata guidata dalla dottoressa Pellegatta, in qualità di dirigente dell’istituto, lavorando in stretta sinergia con tutto il personale insegnante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Somma Lombardo: la scuola Da Vinci celebra il mondo con l’arte

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