Somma Lombardo | Io amo Somma celebra i volontari che fanno la differenza nel territorio

A Somma Lombardo, i volontari sono protagonisti di un gesto concreto che trasforma il paese. La manifestazione “Io amo Somma” mette in luce chi, ogni giorno, si impegna per aiutare gli altri e migliorare la vita di tutti. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni cittadini che hanno dedicato molte ore al servizio della comunità. Un esempio è il gruppo di volontari che organizza regolarmente attività per i giovani del quartiere.

Somma Lombardo alza il sipario sul volontariato: “Io amo Somma” celebra chi rende migliore la comunità. Somma Lombardo si prepara a una serata speciale: venerdì 20 febbraio, presso la sala polivalente della Biblioteca comunale, si terrà “Io amo Somma”, un’iniziativa promossa dal gruppo Sinistra per Somma per dare risalto al prezioso lavoro di associazioni e cittadini che ogni giorno si dedicano al bene della comunità. L’evento, primo di una serie in programma, mira a valorizzare un impegno spesso silenzioso, ma fondamentale per il tessuto sociale del territorio. Un riconoscimento per chi fa la differenza.🔗 Leggi su Ameve.eu Somma Lombardo, gli sparano un colpo alla testa: salvo per miracolo. Caccia agli autoriA Somma Lombardo, nella notte, una sparatoria ha colpito alla testa un uomo, fortunatamente rimasto salvo. Scarichi fucsia nel Fiume Solofrana: Somma sporge denuncia in ProcuraÈ stato segnalato un episodio di scarico di liquido fucsia nel fiume Solofrana, documentato da un video di circa 13 secondi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni. Io amo Somma: le esperienze di volontariato e impegno civile raccontate dai protagonisti«Sinistra per Somma, con questa iniziativa, vuole farci raccontare dai diretti protagonisti la loro esperienza per dare rilevanza ad una realtà che forse non riceve l’attenzione che meriterebbe». Il ... varesenews.it Malpensa24. Carnevali d'Italia · Viva il Carnevale. La sfilata di Somma Lombardo apre il carnevale nel Gallaratese. Tutti gli appuntamenti su www.malpensa24.it facebook