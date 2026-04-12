Somma Lombardo | il PD lancia la sfida con 16 nomi e il ritorno di Bellaria

Venerdì 10 aprile, nella sala polivalente di via Marconi, si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati del Partito Democratico a Somma Lombardo. La lista comprende sedici nomi, tra cui il ritorno di un candidato già noto. L’evento ha attirato l’attenzione sulla scena politica locale, con la partecipazione di rappresentanti del partito e cittadini interessati alle prossime elezioni.

La scena politica di Somma Lombardo si è movimentata decisamente venerdì 10 aprile, quando la sala polivalente situata in via Marconi ha ospitato il momento ufficiale della presentazione dei candidati del Partito Democratico. La serata, che ha protagonista la lista guidata da Xhuljano Banaj, ha delineato la strategia della coalizione che sostiene Stefano Aliprandini per le imminenti elezioni amministrative, introducendo un elemento di continuità rappresentato dalla figura di Stefano Bellaria. Il segretario del circolo locale, Banaj, ha voluto dare un senso programmatico alla scelta dei sedici nomi messi in campo, adottando il concetto di radicamento nel futuro come bussola per l’azione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Somma Lombardo: il PD lancia la sfida con 16 nomi e il ritorno di Bellaria Somma Lombardo: “Io amo Somma” celebra i volontari che fanno la differenza nel territorio.Somma Lombardo alza il sipario sul volontariato: “Io amo Somma” celebra chi rende migliore la comunità Somma Lombardo si prepara a una serata... Somma Lombardo: Aliprandini svela la squadra per il sindacoStefano Aliprandini, sostenuto dal Partito Democratico, presenterà la propria squadra e il progetto amministrativo per Somma Lombardo questo venerdì...