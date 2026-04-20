Solofra Servizi nuova era | continuità e risanamento per la rete idrica cittadina

A Solofra, la società responsabile della gestione della rete idrica cittadina ha annunciato un nuovo corso dopo che il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo. La decisione garantisce la continuità del servizio e avvia un percorso di risanamento per le infrastrutture idriche della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, che si occuperà della gestione delle risorse idriche e industriali.

A Solofra l’acqua è salva. Si può sintetizzare in questa frase il nuovo corso dell’azione della Società che gestisce la rete idrica e quella industriale, all’indomani della decisione del Tribunale di Avellino che ha omologato il concordato preventivo.Era questo un passaggio decisivo per il futuro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Borgo Cervaro, il piano per contrastare l'emergenza idrica: autobotti subito, nuova rete idrica nel medio periodo Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idricaAica informa che entro la fine della settimana saranno completati i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti,... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Solofra Servizi, nuova era: continuità e risanamento per la rete idrica cittadina. Solofra Servizi: gestione rigorosa, efficiente e vicina alla genteA Solofra l’acqua è salva. Si può sintetizzare in questa frase il nuovo corso dell’azione della Società che gestisce la rete idrica e quella industriale, all’indomani della decisione del Tribunale di ... irpiniaoggi.it Solofra Servizi S.p.A: omologato il concordato preventivoCon sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S.p.A., segnando un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento del ... irpinia24.it