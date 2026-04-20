Solofra inquinamento Sarno | vìola i sigilli denunciato

Un imprenditore nel settore conciario di Solofra è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver violato i sigilli imposti sul suo stabilimento. I controlli sono stati effettuati per verificare la gestione ambientale e l’inquinamento del fiume Sarno. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla denuncia, che si aggiunge alle attività di monitoraggio in corso nella zona.

Controlli dei Carabinieri contro l’inquinamento del fiume Sarno: imprenditore denunciato per violazione dei sigilli nel polo conciario di Solofra. Proseguono i controlli dei Carabinieri contro l’inquinamento del bacino del fiume Sarno. A Solofra, i militari del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con l’Arma territoriale, hanno denunciato un imprenditore di 46 anni per violazione dei sigilli. L’attività rientra nel protocollo d’intesa tra le Procure ed è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, alla quale l’uomo è stato deferito in stato di libertà. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Avellino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Solofra, inquinamento Sarno: vìola i sigilli, denunciato Notizie correlate Inquinamento Fiume Sarno, violazione dei sigilli: denunciato imprenditoreNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di... Solofra, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Contenuti utili per approfondire Solofra, inquinamento fiume Sarno: denunciato un imprenditoreNello specifico, i Carabinieri, eseguivano accertamenti presso un’azienda, sita nel polo conciario solofrano, sottoposta a sequestro preventivo nel corso ... napolivillage.com Inquinamento Sarno, sequestrata conceria del valore di 3 milioni di euroContrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, sequestrata una conceria a Solofra. Denuncia un imprenditore. I carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma ... ilmattino.it